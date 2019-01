Trump: Jest porozumienie ws. shutdownu

Osiągnęliśmy wstępne porozumienie ws. wznowienia działania rządu na trzy tygodnie - powiedział prezydent USA Donald Trump.

- Jestem dumny, że ogłaszam dziś, iż osiągnęliśmy porozumienie, by zakończyć shutdown i wznowić prace rządu federalnego - powiedział.

Prezydent USA ostrzegł, że jeśli Kongres nie zapewni "uczciwego porozumienia", to ponownie doprowadzi do zawieszenia rządu federalnego, a Trump użyje wtedy swoich uprawnień w sprawie nadzwyczajnej sytuacji na granicy z Meksykiem.

Wstępne porozumienie ma obowiązywać do 15 lutego.

Prezydent USA nie daje za wygraną i z pełną determinacją dąży do wybudowania muru na granicy z Meksykiem. Chce również, by to południowi sąsiedzi USA przekazali 5 miliardów dolarów na budowę.