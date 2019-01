Demokraci załamani. Trump obstaje przy swoim pomyśle

Amerykańscy demokraci wiązali z tymi rozmowami ogromne nadzieje. Wierzyli, że uda im się zniechęcić prezydenta USA do budowy muru na granicy z Meksykiem. - Ale Biały Dom ani drgnął - przyznają.

Prezydent USA Donald Trump nie daje za wygraną i z pełną determinacją dąży do wybudowania muru na granicy z Meksykiem. Chce również, by to południowi sąsiedzi USA przekazali 5 miliardów dolarów na budowę.