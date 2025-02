Trump i Putin razem 9 maja? Ekspert: To realny scenariusz

Donald Trump chce się spotkać z Władimirem Putinem. Czy wyobraża sobie pan taki scenariusz, że 9 maja Trump usiądzie w Moskwie obok Putina. Czy dla pana jest to w ogóle realny scenariusz? - z takim pytaniem Agnieszka Kopacz-Domańska, prowadząca program "Newsroom" w WP, zwróciła się do swojego gościa, historyka, eksperta ds. Rosji, dra Michała Patryka Sadłowskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego. - Jak najbardziej jest realny - odparł gość programu. - Oczywiście, jest jeszcze bardzo długa droga do tego. Natomiast znając Trumpa, który pamiętamy, że nawet z liderem Korei Północnej spotkał się i wyściskał, to jest to możliwe. Dla Polaków pewnie to jest częściowo niewyobrażalne. Dla nas to będzie wielki szok, ale dla Trumpa? Dlaczego nie? - dodał ekspert. - Jeżeli administracja amerykańska nie zdoła przekonać Trumpa, że jest to błąd, to może do tego dojść. To jest w pełni możliwe. To by było po prostu ogromnym prezentem dla Kremla. Być może byłoby to taką jakby już petryfikacją rządów Putina. Putin mógłby rządzić już po prostu do śmierci. To jest scenariusz troszkę daleki, ale też go trzeba brać pod uwagę - ocenił dr Michał Patryk Sadowski.