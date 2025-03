Trump doprowadzi do pokoju? "Skupia się na sprawach drugorzędnych"

Donald Trump po posiedzeniu swojego gabinetu, przekazał, że Stany Zjednoczone porozumiały się z Ukrainą w kwestii umowy o minerałach ziem rzadkich. - Nie wiem, w czym szuka sukcesu Trump - stwierdził gen. Waldemar Skrzypczak w programie "Newsroom". W jego ocenie tego typu umowa w żaden sposób nie wpłynie na sytuację wojenną. - Wszyscy czekamy na to, co deklarował Trump. Mianowicie czekamy na zakończenie wojny, a przynajmniej na wstrzymanie walk - mówił generał. - Trump skupia się na sprawach drugorzędnych. Póki co nie ma też takich argumentów, które mogłyby przekonać Putina, przycisnąć go do ściany, zmusić do tego, żeby chciał przestać prowadzić wojnę, czyli zawiesić działania zbrojne - ocenił gen. Skrzypczak.