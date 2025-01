Trump deportuje Polaków? Polityk KO: Nie zostawimy was bez pomocy

Donald Trump zapowiada największą akcję deportacyjną w historii USA. Pojawiły się w związku z tym obawy przebywających tam nielegalnie Polaków, że może ona dotknąć także ich. - Czy rzeczywiście akcja ta dotknie również Polaków? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit" w Wirtualnej Polsce zwrócił się do swoich gości: posła PiS Radosława Fogla i posła KO Konrada Frysztaka. - Kwestia bezpieczeństwa, granicy, kwestia migracji, kwestia uszczelnienia tej granicy, to były jedne z najistotniejszych elementów kampanii, więc trudno się dziwić, że Trump od tego zaczyna - stwierdził Radosław Fogiel. - Tutaj nie ma co owijać w bawełnę. Jeżeli ktoś jest w Stanach nielegalnie, no to obiektywnie rzecz biorąc jest nielegalnie, niezależnie od tego, skąd przyjechał. Ale i tu należy zrobić zastrzeżenie. Jest pytanie, czy będą jakieś programy umożliwiające pozostanie w USA, na przykład osobom niekaranym, czy mającym historię stałego zatrudnienia - mówił poseł PiS. Zwrócił też uwagę, że w czasie kampanii Trump nie twierdził, że Polacy z Greenpointu, nawet ci przebywający tam nielegalnie, "są jakimś straszliwym zagrożeniem dla podstaw istnienia Ameryki". - Raczej w tych opisach skupiał się na środowiskach reprezentujących nieco inne cechy socjodemograficzne niż nasi rodacy w Stanach - przypomniał Fogiel. - Zastanawia mnie jedno, skoro mają to być deportacje na masową skalę, to znaczy, przepraszam za to określenie, które w związku z historią naszego kraju nie kojarzy się najlepiej, ale to będą swoistego rodzaju łapanki w miejscach pracy, w miejscach zamieszkania i siłą rzeczy będą w te sieci wpadali również nielegalnie zamieszkujący w Stanach Polacy, i co wtedy? Gwiazdka nie dotyczy Polaków? - mówił poseł KO Konrad Frysztak, przyznając, że rozumie obawy naszych rodaków mieszkających nielegalnie w USA. - Myślę, że będziemy wiedzieć więcej za jakiś czas, zwłaszcza powinien wiedzieć rząd, bo jednak jest pewna różnica, nawet techniczna, deportowania nielegalnego migranta z Meksyku, z kraju, z którym się ma granicę lądową, z deportacją do kraju za oceanem. Tego nie da się zrobić bez porozumienia z władzami tego kraju - mówił Frysztak. Zapewnił też wszystkich Polaków mieszkających w USA, że polski rząd nie pozostawi ich bez pomocy.

