Trudny wybór Kaczyńskiego. Co dalej z Ziobrą?

Szef resortu finansów Tadeusz Kościński żegna się ze stanowiskiem po nieudanym wdrożeniu Polskiego Ładu. Czy to koniec rekonstrukcji rządu? - Rekonstrukcje na poziomie poszczególnych ministerstw jeszcze nastąpią. Nie wykluczam, że minister Adam Niedzielski zostanie zastąpiony kimś niekojarzącym się z pandemią - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW. Jego zdaniem nie dojdzie jednak do zmiany szefa rządu. W ocenie prof. Dudka na osłabieniu premiera Mateusza Morawieckiego wewnątrz PiS może zyskać frakcja byłej premier Beaty Szydło. Odnosząc się do sytuacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników z Solidarnej Polski, socjolog zwrócił uwagę na ich "złośliwą satysfakcję" z porażki Polskiego Ładu. Według prof. Dudka Kaczyński raczej "nie wyśle Ziobry drogą Jarosława Gowina", ale będzie musiał wybrać: minister sprawiedliwości albo fundusze unijne.