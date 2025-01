Trudne warunki w polskich górach. Śnieg i lód na szlakach

"Przed wyruszeniem na szlak koniecznie zabierzcie ze sobą kijki oraz raczki. Ułatwi to wędrówkę i uchroni przed nieszczęśliwym wypadkiem” – zaapelowali do turystów pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Na odcinku Przełęcz Wyżna - Połonina Wetlińska kursuje ratrak, który wozi wodę i zaopatrzenie do schronu Chatka Puchatka. „Ze względu na szerokość i specyfikę pojazdu nie ma on możliwości ustąpienia miejsca idącym po trasie. (…) Pojazd wozi wodę i zaopatrzenie do schronu Chatka Puchatka, dlatego wszystkich turystów prosimy o wyrozumiałość” – przekazali w komunikacie pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.