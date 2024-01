Trudne relacje z Ukrainą. "Przyczynialiśmy się do wykrwawiania gospodarki"

- To nie my każdego dnia ponosimy ofiary ludzkie, to nie u nas leje się krew. To oni są pod ostrzałem każdego dnia. W tym samym czasie, kiedy wykrwawia się ukraińskie społeczeństwo, wykrwawia się też ukraińska armia. A my - w związku z protestem na granicy - przyczynialiśmy się do wykrwawiania ukraińskiej gospodarki - ocenia.