Trudna sytuacja uchodźców. W obozach pojawił się koronawirus

A moim państwa gościem jest Ewelina Kwiatkowska Adamowicz kierowniczka zespołu misji polskiej akcji humanitarnej Dzień dobry pani Ewelino spotkały nas trudne czasy właściwie wszyscy to odczuwają każda branża każdy organizacja i Fundacja jak w jak Opach radzicie sobie w dobie koronawirusa Radzimy sobie w taki sposób że pracujemy jeszcze Intense i jeszcze więcej niż dotychczas bo wiemy jak bardzo zwiększyło się potrzeby na całym świecie i naszą obecność jest teraz szczególnie ważna koronawirusy jest zagrożeniem dla wszystkich tak samo na całym świecie i najważniejsze jest to żebyśmy byli w stanie szybko powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w krajach w których służba zdrowia nie jest przygotowana na poradzenie sobie z tą sytuacją to co my robimy zawsze jako chłopak na całym świecie to jest to są kwestie związane ze pociągi dzienne i dostępem do wody i to są właśnie te te rzeczy które są w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby także kładziemy bardzo duży nacisk teraz na i na zwiększanie naszego zasięgu dostępu do wody promocji higieny abyśmy i robimy wszystko co możemy żebyśmy powstrzymanie po prostu rozprzestrzenianie się choroby na świecie Wiem że pomagacie między innymi uchodźcom którzy znaleźli się w Grecji jak ta pomoc wygląda w Grecji mamy teraz bardzo trudną sytuację ponieważ obozy dla przeludnione znacznie obozy na przykład w których powinno przebywać 3000 osób mieszczą teraz 20 000 osób więc to jest ta skala o jakiej rozmawiamy nasza pomoc Również tutaj w Grecji skupia się na prewencji na na tym abyśmy aby choroba się nie rozprzestrzeniała bo jeżeli do tego dopuścimy w tych obozach to będziemy mieli do czynienia z ogromną tragedią a jeśli tak to się dopytam czy już występuje ten problem z Korona wirusem w obozach dla uchodźców mamy mamy słyszy mapie przypadkach oczywiście problem jest z dostępnością testów z wiarygodnością tych testów bo po służba zdrowia też opieka zdrowotna jest na bardzo niskim poziomie ale jakieś sygnały docierają więc to co my robimy to we współpracy z lokalną organizację która tam w obozach działa budujemy stacje do mycia rąk które będą zaopatrzone w wodę mydło i ręcznik i będą ustawione na wejściach i do obozu więc przy wejściu i wyjściu każda każda osoba będzie musiała umyć ręce szacujemy że około 2000 osób dziennie Będzie korzystało z tych stacji i też do stacji będą pracowali wolontariusze to są uchodźcy którzy są Mieszkają tam ale w ramach wolontariatu będą odpowiadali za jakby informowanie ludzi o tym dlaczego tak ważne jest mycie tych wiąże się koronawirus więc taką podstawową promocje higieny też będą prowadzić sytuacja jest trudna pod piękna pracy No oczywiście tak jest bardzo trudna sytuacja dla wszystkich z jednej strony dlatego że Mierzymy się z ograniczeniami w poruszaniu się tak jak w Polsce w Warszawie nie możemy wyjść z domu No to Proszę sobie wyobrazić jak to wygląda w takim kraju Irak czy Somalia gdzie nasi pracownicy też nie mogą muszą pracować z domu większości Mamy ogromne trudności z docieranie do potrzebujących z poruszaniem się po lokalizację gdzie pracuje również potrzebujący ludzie którzy mieszkają w tym kraju mają problem z dotarciem do miejsc gdzie nie udzielamy pomocy dlatego musieliśmy błyskawicznie przeformułować To co robimy zmienić trochę sposób podejścia do To ja się pytam o tych wolontariuszy i pracowników którzy działają tam na miejscu tak jak pani mówisz w Somalii w innych krajach takich zdecydowanie mniej rozwiniętych niż chociażby Polska zastanawiam się jak oni się czują jak oni Skoro są tam na miejscu czy oni się boją o siebie czy boją się też tego że na mogą zostać zarażeni po prostu na misjach zagranicznych pracują to są pracownicy nie nie nie mamy wolontariuszy to są wszystko Pracownicy zatrudnieni przez polską akcje humanitarna w dużej mierze Pracownicy lokalni którzy oczywiście zdaję sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą koronawirusa tego stosujemy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia jakie tylko są możliwe ograniczamy właśnie liczba osób ograniczamy sposób dystrybucji na przykład zmieniamy duże masowy dystrybucję w dystrybucje paczek do domu docieramy bezpośrednio czy tam jeżeli jest to w obozie dystrybucja to docieramy bezpośrednio w tych osób pracownicy są wyposażeni też środki ochrony osobistej maseczki rękawiczki więc jakby Naszym priorytetem jest dotarcie z pomocą do ludzi ale też zawsze musimy pan wolno nam dopuść do tego żebyśmy ich zagrozili jakoś tak Czyli jeżeli na przykład na najtragiczniejsza sytuacja Byłaby to gdyby jakiś pracownik zaraził mieszkańców obozu więc tutaj to też jest bardzo ważne dla nas teraz że byli dobrze przygotowani do tej do udzielania tej pomocy i oczywiście wszelkie środki podejmujemy mówimy o pomocy zagranicznej ale też Skupmy się na Polsce bo wiem że trwa akcja pajacyk która No właśnie muszę A też zmienić nieco formułę w związku z Korona wirusem Jak wygląda teraz akcja pajacyk pajacyk to jest program dożywianie dzieci w szkołach szkoły zostały zamknięte Więc dzieciaki które były w programie zostały bez możliwości dostępu do takiego posiłku Niestety często dla większości dzieci to był jedyny ciepły po w ciągu dnia jaki dostawały więc wiedzieliśmy że nie możemy tego tak zostawić że nie możemy dzieci zostawić bez pomocy co zrobiliśmy to we współpracy z pajace komu siecią pomocy to grupa organizacji które na lokalnym poziomie z nami współpracują zorganizować zidentyfikowali się najbardziej potrzebujące dzieci i ich rodziny i zorganizowaliśmy dystrybucję paczek z żywnością także docieramy bezpośrednio do tych rodzin i też tutaj mamy zaobserwowaliśmy takie bardzo pozytywne reakcje społeczne i takie wzmożenie Solidarności społecznej na lokalnym poziom organizacje zaangażowały we współpracę rozmaite Grupy które pomagały nam docierać z tymi paczkami dowodzić je mamy przykłady gdzie się strażacy albo jakieś lokalny przedsiębiorca rozwożący pieczywo który przy okazji rozwój z paczki Także naprawdę widzimy Bardzo fajne przykłady tego jak Polacy się są w tych trudnych czasach jakie wspólnie z nami pomagają Dziękuję bardzo za rozmowę życzę energii żeby wam starczyło do samego końca Aż ta pan by nie ustąpi tak wszyscy liczymy bardzo Wesołych świąt bo to też jest dla nas szczególnie ważne