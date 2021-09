Złota polska jesień nad Bałtykiem. Piękny poniedziałek na wybrzeżu

We wtorek 28 września prognozowane jest niewielkie ochłodzenie. Termometry w Trójmieście nie pokażą więcej niż 15 st. C. Do tego na niebie pojawią się chmury, których stopniowo w trakcie dnia będzie niestety przybywać. Meteorolodzy zapowiadają mocniejsze porywy wiatru niż w poniedziałek, mogą przekraczać nawet 40 kilometrów na godzinę.