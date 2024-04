Zabójstwo w Płaczewie. Służby musiały skuć beton w garażu

21 kwietnia kryminalni z Wejherowa ujawnili zwłoki 35-latka. Ciało mężczyzny ukryte było w dziurze i zalane betonem pod posadzką garażu w miejscowości Płaszewo na Pomorzu. Na miejscu pojawili się policjanci dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, strażacy i prokurator. Pomorska policja opublikowała nagrania z miejsca ujawnienia ciała. Najpierw strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu usunęli beton, a następnie gruz i ziemię. Ciało zamordowanego 35-latka wydobyto i zabezpieczono do badań sekcyjnych. Wiadomo, że mężczyzna uczestniczył w nocy z 11 na 12 kwietnia w libacji alkoholowej, w trakcie której doszło do sprzeczki. Ofiara była bita i kopana po całym ciele. Mężczyzna w wyniku obrażeń wewnętrznych zmarł, a sprawcy przewieźli i ukryli ciało pod posadzką garażu. "Zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim został przedstawiony już czterem mężczyznom wieku 17, 23 do 34 lat 40 lat, przy czym 34-latek dopuścił się tego czynu w ramach wielokrotnego powrotu do przestępstwa. Łącznie do tej sprawy zostało zatrzymanych 7 osób, część z nich usłyszała, a kolejni usłyszą zarzut zabójstwa jedna z osób usłyszy zarzut poplecznictwa" – poinformowała pomorska policja.