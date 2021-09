Walka z ogromnym pożarem domu w Łosinie. 10 jednostek straży pożarnej w akcji

- W tej chwili właściciele budynku czekają, aż ubezpieczyciel oceni straty, ale już teraz mogę powiedzieć, że Gmina pomoże na początek z rozbiórką i wywozem tego, co pozostało z budynku. Jeżeli później poszkodowana rodzina nadal będzie potrzebowała pomocy, to również ją od nas otrzyma. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy – informuje Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.