Szef "Solidarności" Piotr Duda drwi z TSUE

Protest "Solidarności" w obronie Turowa w Luksemburgu

W zeszły piątek 22 października związkowcy protestowali w obronie Turowa pod siedzibą Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wtedy to Duda przekazał postanowienie o zawieszeniu działalności Trybunału do czasu rozstrzygnięcia legalności jego funkcjonowania przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", który odbędzie się w maju przyszłego roku. - Jak nas chcą zamknąć, to my zamykamy TSUE - dodał wtedy związkowiec.