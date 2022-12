Sylwester w Sopocie ma swój urok!

Sopocka Mewa Towarzyska w tym roku zaprasza na wspólne witanie Nowego Roku z lekkim puszczeniem oczka w kierunku tego starego. Impreza pod hasłem OOPS WE DID IT AGAIN to sposób na imprezowe rozliczenie się ze wszystkimi niezrealizowanymi postanowieniami, które poszły w niepamięć chwile po ich wymyśleniu.