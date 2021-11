Przetarg na kolejny etap Przekopu Mierzei Wiślanej

Gigantyczne koszty inwestycji

Przekop Mierzei Wiślanej to gigantyczna inwestycja, której koszty rosną do olbrzymich rozmiarów. Początkowo zakładano, że całkowity koszt wyniesie około 880 milionów złotych, jednak w grudniu 2020 roku okazało się, że będzie to przynajmniej prawie 2 miliardy zł.