Prowadził meleksa po narkotykach. Odpowie za przestępstwo

Ustka. Prowadził meleksa po narkotykach

Uprawnienia do kierowania pojazdem 19-latek zdobył kilka miesięcy temu. Jego prawo jazdy kat. B zatrzymali policjanci, którzy ze zdarzenia sporządzili dokumentację, podejrzanemu wręczyli wezwanie do stawiennictwa się na komisariat, a meleksa przekazali właścicielowi. Mężczyzna wkrótce odpowie za przestępstwo. Grozi mu kara do 2 lat więzienia.