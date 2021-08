Pijany turysta szalał w Gdańsku. Z balkonu wyrzucał sprzęty

- Sprawcą jet 23-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Policjanci ustalili, że był on jednym z turystów wynajmujących mieszkanie przy ul. Wałowej. Młodzi ludzie wrócili do mieszkania nad ranem. Wówczas to 23-latek pokłócił się z kolegami i zaczął wyrzucać przez okno wyposażenie mieszkania. Był pijany, badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu - informuje Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.