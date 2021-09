Prognoza pogody. Na Pomorzu możliwe burze

Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 17 st. C w centrum kraju i 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i dość silny, na północy kraju także silny, do 45 km/h, po południu w porywach na północnym zachodzie do 75 km/h, nad morzem do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 110 km/h, w Tatrach do 70 km/h.