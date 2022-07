Poszukiwany listami gończymi zatrzymany. Schował się w wersalce

Oficer prasowa sopockiej policji asp. sztab. Lucyna Rekowska poinformowała, że do zatrzymania doszło w czwartek w mieszkaniu na terenie Nowego Portu w Gdańsku. - Policjanci ustalili, że w lokalu przebywa poszukiwany mężczyzna i słyszeli też odgłosy dochodzące z mieszkania ale nikt nie otworzył drzwi, dlatego od razu wezwali na miejsce strażaków, by siłowo dostać się do środka - relacjonowała Rekowska.