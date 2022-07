Zabił babcię i wujka. 22-latek przyznał się do podwójnego zabójstwa

Prokurator wskazał, że 22-letni mężczyzna zadał ofiarom od kilku do kilkunastu ciosów "narzędziem ostrokrawędzistym". - W toku czynności zabezpieczono przedmioty, które mogły zostać użyte do tego przestępstwa; będą poddane dalszym badaniom celem określenia, który z nich został użyty do popełnienia tego czynu – dodał Wawrzyniak.