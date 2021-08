Posłanki Lewicy przeciwko uchwale "anty-LGBT"

10 miliardów złotych

Posłanka wyciągnęła kartkę z wydrukowaną na niej kwotą 10 miliardów złotych, po czym ją podpaliła. - To właśnie robi prawica z tymi oto pieniędzmi. Prawica chce wykluczyć ludzi - powiedziała posłanka Maciejewska. - Za te pieniądze można by wybudować np. 10 specjalistycznych szpitali, to jest po prostu skandal - dodała.