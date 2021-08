Uchwała anty-LGBT. Jan Duda zapowiada przygotowanie nowej deklaracji

- W tym przypadku to nie jest problem różnicy poglądów, ale problem komunikacyjny między nami a Unią Europejską. Oni nie są w stanie zrozumieć naszych intencji. I dlatego tak chcemy przygotować nową deklarację, żeby nie było tam domyślania się czegokolwiek. Powiedziałem na sesji sejmiku, że ja mam więcej zaufania do praworządności i kultury politycznej Komisji Europejskiej niż nasi oponenci z Platformy. To oni straszą, że użycie jednego słowa może doprowadzić do katastrofy gospodarczej naszego regionu. Ja jestem za Unią Europejską - deklaruje prof. Jan Duda.