Posłanka PO znalazła nóż i groźby. Schwytano sprawcę

Nóż i groźby w skrzynce na listy posłanki PO

Gdańscy mundurowi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podrzucenie noża i gróźb do skrzynki biura poselskiego. Wrzucał on kolejne kartki do skrzynki pocztowej podczas gdy w środku policjanci spisywali zeznania posłanki PO.