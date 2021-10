"Polski bezład." Protest samorządowców w środę w Warszawie

- Nie chodzi o to, żeby były finanse na nie wiadomo co. Panuje drożyzna. Rosną ceny prądu, gazu, benzyny, wszystko idzie w górę. Ja też muszę zapłacić za autobus, którym podróżują ludzie do pracy. Opłacić rachunki za prąd, z którego korzystają teatry, galerie i szkoły. Gminę, tak samo jak każdą polską rodzinę, dotykają te podwyżki, a dochody zostaną nam zmniejszone - tłumaczyła prezydent Gdańska.