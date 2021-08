Pogoda w Trójmieście w sobotę 28 sierpnia: pochmurno i umiarkowanie ciepło

Pogoda na sobotę 28 sierpnia w Gdańsku

Chociaż nie ma co liczyć na temperaturę przekraczającą dwadzieścia stopni, to pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Prawdopodobieństwo opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 50 proc, które mogą wynosić ok. 1 mm. Według prognozy pogody na weekend dla Gdańska wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 9 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 14°C. Indeks promieniowania UV wyniesie 2.3