PGE zaprasza wszystkich do bywania w Muzeum Narodowym w Gdańsku

– Podjęliśmy tę decyzję z dwóch powodów. Przede wszystkim budżet centralny ma większe możliwości finansowe niż samorządy, i to z jego środków powinny utrzymywać się tego typu placówki. Do tego Muzeum Narodowe w Gdańsku jest instytucją na wysokim poziomie i należy jej się prestiż oraz wsparcie. Ten krok wpisuje się w naszą politykę muzealną, od pewnego czasu bezpośrednio finansujemy wiele tego rodzaju instytucji, także tych, które aspirują do rangi narodowych – zwraca uwagę prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.