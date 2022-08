Padło pytanie o polityczne ambicje i sympatie. Dulkiewicz kluczyła w odpowiedzi

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz gościła w programie "Tłit". Pytano ją, czy zamierza startować w wyborach do Sejmu w 2023 r. - Umówiłam się z gdańszczanami nie tylko na tę kadencję, ale bardzo bym chciała prosić o zaufanie w kolejnych wyborach samorządowych jesienią przyszłego roku - odpowiedziała. Następnie spytano ją, do którego z liderów opozycji jest jej obecnie politycznie najbliżej: Szymona Hołowni, Donalda Tuska czy Rafała Trzaskowskiego. Dulkiewicz nie dała jednoznacznej odpowiedzi. - Jest mi blisko do tych wszystkich, którzy podpisali porozumienie razem z naszym ruchem samorządowym "Tak Dla Polski", że będą realizować postulaty samorządowe po to, żeby mieszkańcy naszych gmin mogli żyć w komfortowych warunkach - stwierdziła.

