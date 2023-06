Napad w Gdyni. Policja pokazała zdjęcie

Sprawcy są poszukiwani

Ekspedientka wystraszyła się, odepchnęła napastnika i zamknęła się w pomieszczeniu socjalnym. Drzwi do salonu gier są zamykane na elektromagnez, więc sprawcy nie mogli ich otworzyć, dlatego sprawca wyważył drzwi do pomieszczenia socjalnego i wyszarpał przewody do elektrozamka. "Kobieta w obawie o swoje życie otworzyła drzwi salonu i mężczyźni uciekli w nieznanym kierunku" - mówiła Grunert i dodała, że mężczyźni niczego nie ukradli.