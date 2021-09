Mapa grzybów na Pomorzu. Słychać głośny lament grzybiarzy

Po dość chłodnym tygodniu, gdzie temperatury w dzień nie przekraczały 13 st. C, czeka nas lekkie ocieplenie. Temperatura w najbliższych dniach wzrośnie nawet do 19 st. C. Niestety noce będą chłodne, co może negatywnie wpłynąć na nowy wysyp grzybów.