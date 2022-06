Koszmarny wypadek czterech aut. Pasażerka BMW zginęła

- 46-latek z Gdańska kierujący samochodem osobowym marki Volvo, jadąc al. Armii Krajowej, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w tym do poprzedzającego go samochodu marki BMW - przyznała w rozmowie z portalem zawszepomorze.pl podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa policji w Gdańsku.