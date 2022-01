Kobieta odpowie za zabicie swojego dziecka. Jest akt oskarżenia

Utrzymywała, że dziecko urodziło się martwe

Dwa dni przed odnalezieniem zwłok kobieta miała powiedzieć swojemu partnerowi, że źle się czuje i udać się do szpitala. Następnie przestała go informować o swoim stanie, by dopiero po dłuższym czasie przesłać wiadomość, w której przekonywała że doszło do poronienia. Po powrocie do mieszkania 39-latka zabrała swoje rzeczy osobiste i wyszła, co wzbudziło niepokój jej partnera, więc postanowił zawiadomić policję.