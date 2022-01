Jej córka zginęła w płomieniach. Teraz kobieta zmaga się z oskarżeniami matki domniemanego zabójcy

Pożar w Gdańsku. Prokuratura czeka na dowody oskarżeń

Mimo tak jednoznacznych wpisów, kobieta wciąż nie zgłosiła się do śledczych. - Żadne nowe dowody nie wpłynęły do prokuratury. Cały czas czekamy na ostateczną opinię biegłego, ale ustalenia są takie, jakie były na początku. Łatwo pisać na forach, ale gdy ma się przyjść do prokuratury, to już jest inaczej, bo można odpowiadać za składanie fałszywych zeznań. Jeśli ta kobieta ma jakiekolwiek dowody, powinna się do nas zgłosić. Na razie tego nie zrobiła - powiedziała Faktowi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku