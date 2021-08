Jarosław Gowin opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Co z jego radnym w sejmiku pomorskim?

- Uważam, że to powinna być indywidualna decyzja danej osoby. Decyzja pana premiera dotyczyła osobiście pana Gowina i jego funkcji. Decyzje co do dalszego funkcjonowania poszczególnych osób z Porozumienia pozostawia się tym osobom indywidualnie. Co do współpracy to nie mam problemów. Kwestią jest lojalność - powiedział Janusz Śniadek.