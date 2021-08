Lex TVN w Sejmie. Ustawa zostanie uchwalona? Terlecki: prawdopodobnie tak

Lex TVN. Budka: wy dzisiaj stoicie tam, gdzie stało zomo

- To zamach na wolne media. Jak bardzo musicie się bać, by w tej desperacji iść na konflikt z USA? Jak bardzo musicie się bać, by narażać bezpieczeństwo obywateli? - stwierdził Borys Budka z KO. - Robicie to, bo wiecie, że wasza władza się kończy. Boicie się kontroli, boicie się, że media wam patrzą na ręce - stwierdził.