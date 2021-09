"Iustitia nie uzna kompromisów w sprawie praworządności w Polsce"

Markiewicz stanowczo podkreślił rolę niezależnych sądów w Polsce. - Iustitia nie uzna kompromisów w sprawie praworządności w Polsce. Wielu sędziów dotknęły represje ze strony władzy. Wielu z nas zachowało się przyzwoicie i nie identyfikuje się z nową Krajową Radą Sądownictwa. Wielu z was nie dba o lepsze stanowisko dla siebie, kierując się wyższymi dobrem. Opcja "reset"w sprawie praworządności też nie wchodzi w grę. My chcemy ten system naprawić - powiedział do słuchających go na miejscu sędziów.