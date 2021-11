Gdańskie centrum handlowe zostanie zburzone? Wpłynął wniosek

Wniosek o zburzenie centrum handlowego w Gdańsku

Portal Trójmiasto.pl poinformował, że do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynął wniosek o o zgodę na zburzenie budynku i postawienie w jego miejscu 54-metrowego wieżowca z mieszkaniami. Złożył go właściciel - firma DWS Grundbesitz GMBH sp. z o.o.. To część niemieckiej firmy, która należy do grupy finansowej Deutsche Banku.