Gdańsk. Policja szuka 12-letniego Oliviera Suskiego. Nie wrócił do domu

We wtorek, 6 grudnia przed północą policjanci z komisariatu na Oruni odebrali zgłoszenie o zaginięciu 12-letniego Oliviera Suskiego z Gdańska. Do zaginięcia doszło we wtorek około godziny 18. 12-letni gdańszczanin pokłócił się z najbliższymi. Następnie wyszedł z mieszkania w dzielnicy Chełm. Do tej pory nie powrócił do domu, ani nie skontaktował się z rodziną.