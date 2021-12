Gdańsk. Kierowca busa uratował życie 60-latka

W środę kilka minut po godzinie 6 Lech Duszyński jechał do pracy, gdy na chodniku tuż obok wiaty przystankowej ujrzał leżącego nieruchomo mężczyznę. Obok stała bezradnie jego żona. Kierowca postanowił sprawdzić co się dzieje. Bez wahania zjechał do zatoki i ruszył na pomoc, choć wszyscy wokół jechali dalej ignorując to co się dzieje.