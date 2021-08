Dziennikarze TVN24 zrobili show w Sopocie. Żartowali z Dudy i Kukiza

Trzydniowy festiwal Top of the Top w Sopocie dobiegł końca. Główna nagroda, czyli Bursztynowy Słowik trafił do Dawida Kwiatkowskiego. Publiczność wysłuchała utworów kilkudziesięciu gwiazd, a także wystąpień, które - tak jak te Andrzeja Piasecznego o seksie oraz antykoncepcji - poniosły się po Polsce. Na tym jednak nie koniec.