Andrzej Piaseczny w Sopocie. "Kochajcie się na wszystkie sposoby"

Festiwal Top of the Top odbywa się w Sopocie od 17 do 19 sierpnia. Lista gwiazd, które występują na scenie Opery Leśnej, jest naprawdę długa. Od Kai, przez Krzysztofa Zalewskiego, Lombard, Margaret, Cleo, Brodkę, Fisza, Korteza, po Andrzeja Piasecznego, a to i tak tylko niewielki ułamek tego, co można usłyszeć.