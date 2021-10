Ciąg dalszy zaginionego onkologa z Trójmiasta. Prokuratura wszczęła śledztwo

Do działań wykorzystano różnorodne narzędzia. Na terenie ziemnym wykorzystano drony, quady i psy z Komendy Głównej Policji, wyspecjalizowane w tropieniu mantrailingowym. Jest to podążanie za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowanie go na końcu śladu. Na obszarze wodnym, działania poszukiwawcze prowadzono przy wykorzystaniu łodzi policyjnych, płetwonurków oraz sonaru.