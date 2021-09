Brutalne zabójstwo w Gdańsku. Podejrzany trafił do aresztu

Po wejściu do mieszkania policjanci zobaczyli ciało młodej kobiety pełne ran ciętych i kłutych. Było to ciało 25-letniej Pauliny G. - partnerki Roberta G. W mieszkaniu było też dwoje małych dzieci wychowywanych przez parę. Po interwencji policji trafiły one pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.