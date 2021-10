Brat chciał zabić brata. Policja z Bytowa aresztowała nożownika, który kilkukrotnie zranił brata

Do zdarzenia doszło 10 października w miejscowości w gminie Czarna Dąbrówka. Wedle ustaleń policjantów, napastnik bił swojego brata po całym ciele, dusił go, aż w końcu ugodził go nożem kilka razy szyję oraz biodro. Po ataku mężczyzna uciekł z domu. Sprawę jako pierwszy opisał "Dziennik Bałtycki".