Traumy i stres wypisane na ciele Asii. Musiała uciekać z domu, gdy miała 5 lat

Mama Asii wspomina, że to był najlepszy czas ich życia. - Spotkali się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony lokalnej społeczności, dostali mieszkanie, dzieci chodziły do szkoły, były place zabaw. Ojciec miał dobrą pracę. Rodzina się bardzo dobrze zintegrowała. Matka mówiła, że nie ma co zmieniać czegoś, co jest dobre. Jednak ojciec Asii zdecydował, że rodzina wróci do Iraku - opowiada dyrektor programu pomocy Polskiej Misji Medycznej.