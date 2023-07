Trasa liczy ponad kilometr. Unikatowa "ścieżka w chmurach" w Krynicy-Zdroju

Konstrukcja zbudowana jest z drewna robinii akacjowej. Dostępna przez cały rok trasa spacerowa to ponad kilometr widoków zapierających dech w piersiach, przystanków edukacyjnych i atrakcji zręcznościowych. W niezapomniany "spacer w chmurach" mogą udać się tak seniorzy, jak i rodzice z wózkami dziecięcymi. Nie ma również żadnych przeszkód do tego, by całą trasę z uśmiechem na ustach pokonali najmłodsi.