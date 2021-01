Transfery z PO do Polski 2050. Gorzki komentarz Aleksandra Kwaśniewskiego

- Dla PO to na pewno nie są przyjemne wiadomości. Jestem bardzo niechętny tym transferom. Mandat się uzyskuje z jakiegoś miejsca, z partii. Hołownię w jakimś sensie rozumiem, chciałby mieć trybuny - sejmową i senacką. To oznacza problem dla PO, ale czy rozpad? Wątpię - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit", komentując przejście Jacka Burego i Joanny Muchy do ugrupowania Szymona Hołowni. Pytany o życzenia z okazji 20 lat PO, odparł: "PO to partia, która ma poparcie dwudziestu - dwudziestu kilku procent, więc jest ważna na polskiej scenie. Moim życzeniem byłoby, żeby ten okres smuty, która trwa 6 lat, zakończył się. Żeby zbudować silne przywództwo, żeby skorzystać mocniej z wyniku wyborczego Rafała Trzasowskiego, bo z jego ruchu to już nic chyba nie wyniknie, przedstawić dobry program, nie tylko antypisowski, i wiarygodnych realizatorów tego programu - ludzi, którzy zyskają zrozumienie i akceptację społeczną".

Rozwiń