Tramwaje, czołgi i Pegasus. MON kupuje czołgi od firmy podejrzewanej o korupcję?

Producentem czołgów K2 jest firma Hyundai Rotem. Ta sama, która w 2019 roku wygrała przetarg na dostawę 123 tramwajów dla Warszawy. Wówczas nie spodobało się to politykom PiS. Woleli, by pieniądze z kontraktu trafiły do znacjonalizowanego w 2018 roku bydgoskiego przedsiębiorstwa PESA. Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", wojewoda kujawsko-pomorski wysłał w tej sprawie protest do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy.