Tragiczny wypadek. Zginął emerytowany strażak

W czołowym zderzeniu samochodu ciężarowego z osobówką jedna osoba zginęła na miejscu, dwie przewieziono do szpitala. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, po godz. 6 na drodze krajowej nr 11 na wjeździe do Ostrzeszowa od strony Antonina (Wielkopolskie). Ofiarą był emerytowany strażak.