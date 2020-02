Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje kobieta

Pod Rysami doszło do śmiertelnego wypadku. Turystka spadła z dużej wysokości. Wcześniej pomocy wymagało kilka osób, które poślizgnęły się na szlakach.

Do serii wypadków pod Rysami dołączył kolejny, śmiertelny. Turystka spadła z dużej wysokości. Mimo że na miejscu pojawił się śmigłowiec, kobiety nie udało się uratować. Zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.

O tragedii poinformował portal tatromaniak.pl. Przypomniał o innych wypadkach, do których również doszło w sobotę. Ich uczestnicy mieli jednak więcej szczęścia.

Mężczyzna ma wybity bark i uraz głowy, kobieta - uraz ręki. Poślizgnęli się na szlaku z Doliny Roztoki do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Pod Zawratem turysta doznał kontuzji ręki.

Wypadki przy wejściu na Rysy. Apel

Na profilu miłośników Tatr pojawił się apel. "Turysto, turystko, planujesz wejście na Rysy w najbliższych dniach? Przemyśl to jeszcze kilka razy" - czytamy. Autorzy wpisu podkreślają, że to nie przypadek, że w ciągu tygodnia na podejściu od strony polskiej doszło do pięciu wypadków, w tym dwóch śmiertelnych.