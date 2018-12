Tragiczny wypadek w Kłodzku. Nie żyje niemowlę

Około godz. 15 doszło w Kłodzku (woj. dolnośląskie) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby zostały ranne, w tym niemowlę. Mimo reanimacji, dziecka nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Zajęczej z drogą krajową nr 8 - informuje gazetawroclawska.pl. Citroen zderzył się tam z seatem. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym niemowlę.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Citroën, jadąc drogą podporządkowaną wyjechała na drogę główną, gdzie doszło do zderzenia z samochodem marki Seat. W wyniku zdarzenia kierująca doznała obrażeń i nieprzytomna została zabrana do szpitala. Z kobietą podróżowało również kilkumiesięczne dziecko - powiedział portalowi doba.pl nadkom. Krzysztof Zaporowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.